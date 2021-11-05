Tarsus İdman Yurdu’nda genel kurul kararı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık’ın sosyal medya hesabı üzerinde Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanlığı’ndan istifasının ardından yönetim kurulu toplanarak olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Buna göre, Tarsus İdman Yurdu Olağanüstü Genel Kurul’unu, 7 Aralık 2021 tarihinde yapacak. Ekseriyet temin edilemediği taktirde ikinci toplantı ekseriyet aranmaksızın 14 Aralık 2021 tarihinde yapılacak.