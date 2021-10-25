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Tarsus İdman Yurdu, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı
TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele veren Tarsus İdman Yurdu, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.
Spor 25.10.2021, 08:50
TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele veren Tarsus İdman Yurdu, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Eylül 2021 tarihinde Ergün Penbe’den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Kalpar’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, 8. hafta sonunda 9 puanla 12. sırada yer alıyor.
Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Harun Şahin Kırbıyık ise ne gerekiyorsa yapılacağını ve Tarsus İdman Yurdu’nun bu başarısızlığı hak etmediğini söyledi.