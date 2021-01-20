Tarsus İdman Yurdu güç depoluyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinde Tarsus İdman Yurdu’nda devre arası Antalya kampı devam ediyor.

Manavgat’ın Side bölgesinde başlayan hazırlık kampına Teknik Direktör Ergün Penbe’nin raporu dahilinde 22 oyuncu götürüldü. 11 gün sürecek olan kampta Barış Türkmen, Anıl Demir, Kaplan Tekin, Aytaç Öden, Alperen Pak, Ferhat Duman, Nurullah Kaya, İbrahim Hırçın, Burak Serez, Onur Şirin, Cem Aktaş, Ahmet Furkan Özcan, Furkan Çetinkaya, Abdulsamed Karnucu, Mertcan Çam, Suat Kaya, Atilla Yıldırım, Sefa Durmuş, Asım Hamzaçebi, Samet Eker, Mahsun Gedikoğlu ve Ender Yıldırım yer alıyor.

Sakatlığı bulunan Mert Temizkan doktorların tavsiyesi üzerine Antalya’ya götürülmedi.

3 hazırlık maçı oynanacak

Sarı-lacivertli ekip kamp süresince 3 hazırlık maçı yapacak. 27 Ocak 2021 tarihinde Vanspor ile yapacağı maça kadar günde çift idman gerçekleştirecek olan Tarsus İdman Yurdu 25 Ocak 2021 tarihinde Van’a hareket edecek.

Yönetim Kurulu kararınca, başkan yardımcıları Akın Dirgen ve Önder Erdoğan kamp süresince Antalya’da bulunarak takımın işleyişi hakkında rapor hazırlayacak ve organizasyonları yürütecek. Taahhütleri yerine getirmediği için transfer yasağı gelen Tarsus İdman Yurdu’nda yönetim kurulu transfer yasağını kaldırmak için maddi kaynak arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin 1 milyon TL’ye ihtiyacı olduğu öğrenildi. Transfer yasağını kaldırmak adına tüm ihtimalleri masaya yatıran lacivertli yönetim kuruluna aynı zamanda takımın ihtiyacı olan 4-5 oyuncu transferi için de sıcak para arayışında. Tarsus İdman Yurdu kulübünde transfer tahtasının açılıp açılmayacağı birkaç gün içerisinde netleşecek.