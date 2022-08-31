Tarsus İdman Yurdu, Düzcespor hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Pazar günü sahasında oynayacağı Düzcespor maçı hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Anagold 24Erzincanspor karşısında galibiyet fırsatı kaçıran sarı lacivertli futbolcular, Teknik Direktör Serdar Bozkurt nezaretinde Düzcespor hazırlıklarına başladı.

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, taraftarlarıyla buluşacaklarını, Düzcespor maçına ayrı bir önem verdiklerini belirtti. Taraftarlarının desteğiyle Düzcespor maçını kazanarak galibiyeti yine taraftarlara armağan etmek istediklerini kaydeden Can, teknik ekip ve oyunculara güvendiklerini sözlerine ekledi.