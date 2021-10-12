Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık: “Forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm”

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu’nda Başkan Şahin Kırbıyık, Uşakspor maçının ardından sosyal medya üzerinden paylaştığı sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve futbolculara hiçbir şekilde hakaret etmediğini belirterek, “Ben kendime kızıyorum. Keşke inek alsaydım, inek besleseydim. Eşek alsaydım daha avantajlı olur, Tarsus’a daha faydalı olurdum. Ama bunu maalesef insanlar farklı farklı değerlendirdi” dedi. Bazı futbolculara siteminin olduğunu da ekleyen Başkan, “Forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm” diye konuştu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geçtiğimiz gün Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık, maç sonrası sosyal medya hesabından sitemkar bir paylaşımda bulundu. “Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım. Yedikleri, içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil, bilin bakalım bu ne!” şeklinde paylaşımda bulunan Kırbıyık, bu sözlerin ahlaki olmadığını söyleyen bazı kullanıcılara da ikinci bir paylaşımda, “Paylaşımımın ahlaki olmadığını söyleyenler bu gücü nereden alıyor? Dolandırıcıların kandırarak iş yapması, benim değil Tarsus halkımın umutlarıyla oynaması. Bu mu ahlaki?” diye sordu.

“Bunu istiyoruz’ dediler, hepsini aldık”

Paylaşımlarının arkasında olduğunu ancak yanlış anlaşıldığını belirten Şahin Kırbıyık, sosyal medyada yazdığı yazının kesinlikle futbolculara hakaret içermediğini ve kandırılmayı hazmedemediğini söyledi. Kırbıyık, “Sosyal medyada yazdığım yazı futbolculara kesinlikle hakaret içermiyor. Ben kendime kızıyorum. Keşke inek alsaydım, inek besleseydim. Eşek alsaydım daha avantajlı olur, Tarsus’a daha faydalı olurdum. En basitinden fabrika açsaydım. Yüzlerce insan oradan ekmek yer. Onlar da kazancını Tarsus’a harcar. Keşke ben Tarsus İdman Yurdu’na başkan olmasaydım felsefesiyle o sözleri sarf ettim. Çünkü kandırılmalar, aldatılmalar, yarı yolda bırakılmalar o kadar çok ki bu sektörde. Ama bunu maalesef insanlar farklı farklı değerlendirdi. Ben işadamı olduğum için kandırılmayı hazmedemiyorum. İnsanlar kadroyu oluşturmuşlar, menajer aracılığıyla yanıma gönderdiler. Anlamıyorum. ‘Bunu istiyoruz, listemizde ilk bunlar var’ dediler, hepsini aldık. Şampiyonluk kadrosu kuruldu. Tesisi yaptık. Bu kadar para gitmemeliydi. Benim serzenişim, keşke Tarsus’a mandıra kursaydım. Ortalama 30 milyonluk bir maliyet var” ifadelerini kullandı.

“Forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm”

Tarsus İdman Yurdu’na memleket sevdalısı olduğu için başkan olduğunu aktaran Kırbıyık, bazı futbolculara ise sitem dolu sözler sarf etti. Kırbıyık, “Futbolcular rahata ermiş. Ben geçen hafta Uşak maçına gittim, forması terlemeden sahadan çıkanları gördüm. Bu bence yanlış. Tepkilere sadece gülüyorum. İnsanlar yazılan yazıyı okumuyor. Aynı kelimelerin arkasındayım. Futbol dünyasında maalesef herkes bir yerden götürüyor” diye konuştu.

Rotasyon ve transfer sinyali

Kırbıyık, taraftara sezon başında şampiyonluk sözü verdiğine vurgu yaparak, “Hocamız şu anda yeni geldi. Futbolcuları tanımaya çalışıyor. Rotasyon olacak. Para harcanacaksa yine harcayacağım. Çünkü benim memleketime şampiyonluk sözüm var. Ne olursa olsun o şampiyonluk gelecek” ifadelerini kullandı.

“Ben zaten maça gitmiyorum ki”

Kendisine 6 maç ceza geleceği yönündeki söylentilere de değinen Kırbıyık, “Futbol federasyonu 6 maç ceza verecekmiş bana. Ben zaten maça sağlık sorunlarımdan dolayı gidemiyorum ki. Ben iş hayatında başarılıyım Allah’a çok şükür. İsterim ki Tarsus İdman Yurdu da bu başarıdan nasibini alsın” açıklamasını yaptı.