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Tarladan yeşil sahalara

Adana’da bu sene Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele etmeye başlayacak olan Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü’nün oyuncuları haftada 400 kilometre yol kat ederek futbol hayallerini gerçekleştirmek için antrenmanda ter döküyor.

Spor 23.02.2022, 10:10
Tarladan yeşil sahalara

Adana’da bu sene Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele etmeye başlayacak olan Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü’nün oyuncuları haftada 400 kilometre yol kat ederek futbol hayallerini gerçekleştirmek için antrenmanda ter döküyor.

Tarımın başkenti Adana’da futbola gönül veren ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle hayallerini gerçekleştiremeyen kız çocukları için Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü kuruldu. Yönetiminde değişik siyasi partilerden belediye başkan yardımcısı, meclis üyesi, iş adamı, çiftçi, gazeteci, muhtar, sosyolog ve psikoloğun bulunduğu Ayfun Kaplan başkanlığındaki Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, önümüzdeki ay Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele etmeye başlayacak.

Yaklaşık 80 kız futbolcunun olduğu kulüpte, oyuncuların çoğu ise mevsimlik tarım işçilerinin çocukları. Kızlar, haftanın 2 günü Karataş ilçesinden yaklaşık 100 kilometre uzaktaki merkez Çukurova ilçesine gelip antrenman yaparken geri kalan günlerde ise tarlalarda antrenmanlarını yaparak hayallerinin peşinde koşuyor.

“Kız çocuklarına destek olmak istiyoruz”

Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan, yaptığı açıklamada, “Kadın futbolu hem dünyada hem de ülkemizde bir çıkış içerisinde. Bu çıkış içerisinde biz de 3. ligden kadın futboluna renk vermek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ama bu kız çocuklarımızın sosyal hayatta daha özgüvenli yetişmeleri için onlara destek olmak istiyoruz” diye konuştu.

Takımdaki kız çocuklarının bir bölümünün köylerden geldiğini aktaran Kaplan, “16 kız çocuğumuz Karataş ilçesindeki köylerde tarım işçisi ailelerin kızı. İnanılmaz güzel hikayeleri var. Tarım işçisi ailelerin kızlarının futbolla hayata tutunmalarına önem veriyoruz. Bu konuda çok sevinçliyiz. Çünkü futbol aşkıyla yanan kızlarımız var” ifadelerini kullandı.

İş adamlarından ve kurumlardan kulübe destek beklediğini belirten Ayfun Kaplan, “En büyük hayalimiz tarım işçisi ailelerin çocuklarının milli takım forması giymesi. Maddi ve manevi olarak da bu kızlarımız için her türlü desteği bekliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karataş ve Sarıçam belediye başkanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Milli takım forması giymek için hayallerinin peşinden koştuğunu söyleyen Elif Bavbek (21) ise 8 yaşından beri futbol oynadığını, antrenmanları hiç kaçırmadan çalıştığını söyledi.

Tarım işçisi bir ailenin kızı olan 16 yaşındaki Aleyna Kezik ise, “Ailem en büyük destekçim. Köyde yaşıyorum ve hayalim milli takım forması giymek. Antrenman yaparken çok mutlu oluyorum. Çok büyük hedeflerim var ve inşallah gerçekleşir. Antrenmanlara gelmek yorucu oluyor ama futbolun verdiği mutlulukla o yorgunluk kalmıyor” diye konuştu.

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