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Tarkan Serbest devam edemedi
Kasımpaşa-Gaziantep Futbol Kulübü maçında Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest, rakip oyuncu Dicko ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak oyundan çıktı.
Spor 23.12.2020, 19:23
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Kasımpaşa-Gaziantep Futbol Kulübü maçında Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest, rakip oyuncu Dicko ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig’in 14. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest oyuna devam edemedi. Müsabakanın 6. dakikasında Gaziantep FK oyuncusu Dicko ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan Tarkan, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından oyundan çıktı.Maçın 10. dakikasında oyundan alınan Tarkan’ın yerine Tirpan oyuna dahil oldu.
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