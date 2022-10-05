Çaykur Rizespor’un tecrübeli kalecisi Tarık Çetin, "Bu yıla Süper Lig parolası ile başladık. Sonuçlar zaman zaman istediğimiz gibi gitmedi ama önemli olan takım olabilmek" dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanan Bodrumspor maçında yaptığı kurtarışlarla yıldızlaşan Tarık Çetin antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tarık Çetin deplasmanda karşılaşacakları Altay maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Süper Lig olduğu bilinci ile çalışıyoruz. Geçen sene lige veda ettiğimiz için taraftarımız, camiamız, bizler çok üzgündük. Bu yıla Süper Lig parolası ile başladık. Sonuçlar zaman zaman istediğimiz gibi gitmedi ama önemli olan takım olabilmek. Lig uzun bir maraton ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Bodrum maçından 3 puanlık galibiyetle ayrıldık. Baktığımızda zaten bir maç eksiğimiz var. Önümüzdeki Altay maçını da kazanmak için oynayacağız. O maçı da aldıktan sonra ilk üçe yerleşmiş olacağız. Bir serinin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Altay maçının zor bir deplasman olduğunun bilincindeyiz. Hocalarımız gerekli analizleri gerçekleştiriyor. Hocamızın gösterdiği analizler doğrultusunda sahada uygulamasını yaparsak, bu deplasmandan da galibiyetle dönersek, galibiyetlerimizin başlangıcı olarak devam edecektir. Bence takım olmayı başardık. Ancak bunlar sonuca yansımadığı sürece takım olmayı başaramadık gibi gözüküyor. Ben buna katılmıyorum. Galibiyetler geldikçe takım olarak daha da güçlü ilerleyeceğinizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.