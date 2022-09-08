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Tarık Çamdal, Göztepe’de
Göztepe, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal’ı transfer ederek 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 08.09.2022, 22:25
Göztepe, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal’ı transfer ederek 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transferin son gününde ardı ardına açıklamalar yapıyor. Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Tarık Çamdal’ı kadrosuna kattığını duyurdu. İzmir temsilcisi, 31 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, Tarık Çamdal’a "hoş geldin" diyerek, başarılar diledi.
Futbola TSV 1860 München altyapısında başlayan Tarık Çamdal, TSV 1860 München, Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takımlarının formasını giydi.
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|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
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|1
|18. Altay
|4
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
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|6
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|4. Brighton
|6
|13
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|6
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|6
|8
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|13. Bournemouth
|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|4
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|18. West Ham United
|6
|4
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|6
|4
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|6
|1
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|O
|P
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|4
|12
|2. Barcelona
|4
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|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
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|9
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|7
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|7
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|4
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|4
|1
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|4
|1
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|4
|1
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