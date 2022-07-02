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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü başladı

Edirne’de 661.’si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü başladı.

Spor 02.07.2022, 11:46
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü başladı

Edirne’de 661.’si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü başladı.

Edirne’de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ikinci gün müsabakalarında Sarayiçi Er Meydanı’nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Minik 1 boy 4 tur müsabakaları ile başlayan güreşlerde öğleden sonra başpehlivanlar kura çekiminin ardından eşleriyle güreş tutacaklar.

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