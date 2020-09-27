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Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri

Fenerbahçe 1-2 Galatasaray (22 Aralık 1999) | Bu maç, Galatasaray'ın geçen sezon Kadıköy'de 3-1 kazandığı karşılaşmaya kadar tam 20 yıl deplasmanda kazanılan son maç olarak hatırlanmıştı.

Spor 27.09.2020, 13:59
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Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri

Fenerbahçe 3-0 Galatasaray (22 Ekim 1995) | Fenerbahçe, 95-96 sezonunda şampiyonluğa yürürken, startı bu maçla beraber vermişti. 

Galatasaray 1-0 Fenerbahçe (27 Nisan 2008) | Edu ile Volkan'ın hatasını değerlendiren Nonda, şampiyonluğu kapısını açan golü atmıştı. 

Galatasaray 0-4 Fenerbahçe (8 Eylül 1996) | Son şampiyon Fenerbahçe, deplasmanda 4-0 kazanmış ve Faruk Süren yönetiminden Fatih Terim'e destek ve devam kararı çıkmıştı. 

Galatasaray 5-1 Fenerbahçe (11 Mayıs 2005) | Galatasaray'ın 5-1'lik kupa final zaferi de, derbinin unutulmazları arasında. 

Fenerbahçe 6-0 Galatasaray (6 Kasım 2002) | Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde kapatmış, ikinci yarıda Ortega'nın kırmızı kartına rağmen goller arka arkaya gelmeye devam etmişti. 

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (24 Nisan 1996) | Bu maç, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'na uzandığı maç olarak kayıtlara geçti ancak teknik direktör Souness'ın bayrak olayı, unutulmadı...

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (19 Mart 2011) | Galatasaray, kötü giden sezonda TT Arena'daki ilk derbiyi kazanmak istiyordu ancak önce Semih, sonra Alex buna izin vermemişti. Belki de, Fenerbahçe'ye o sezon şampiyonluğu getiren dönemeçti...

Galatasaray 3-4 Fenerbahçe (3 Mayıs 1989) | Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan bu maçta devreye 3-0 geride girmiş, ancak ikinci yarıda bulduğu gollerde rakibini 4-3 yenerek unutulmaz bir maça imza atmıştı. 

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (12 Mayıs 2012) | Süper Final'li sezonda Galatasaray, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda alınan bu beraberliğin ardından şampiyonluğunu ilan etmişti. 

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (23 Şubat 2020) | 2019-2020 sezonu, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı.Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.

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