Tarih yazan sporculardan Başkan Aktaş’a ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Bursagücü Gençlik ve Spor Kulübü’nün millî sporcuları Muhsin Kaedi ve Muhammet Khalvandi ile bu sene 1. Lig’e çıkma başarısı gösteren Bursagücü Hentbol Takımı’nı ağırladı.

Polonya’da yapılan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Erkekler F34 kategorisi cirit atma finalinde 31.69 metrelik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Bursagücü Gençlik ve Spor Kulübü’nün millî sporcusu Muhsin Kaedi ve Erkekler F57 kategorisi cirit atmada 45.72’lik atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan millî sporcu Muhammet Khalvandi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Bu sene 1. Lig’e çıkma başarısı gösteren Bursagücü Hentbol Takımı’nın da şampiyonluk kupasıyla hazır bulunduğu ziyarette, Kulüp Başkanı Hayrettin Özbağkıran yürütülen çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Gençlik Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız’ın da yer aldığı ziyaret samimi ortamda gerçekleşirken, Başkan Aktaş Avrupa rekoru kıran milli sporculara altın hediye etti. Ziyaretin sonunda Hayrettin Özbağkıran tarafından Başkan Aktaş’a kulüp ve millî forma hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya sevinç yaşatan ve başarı hikâyesi yazan Bursagücü Spor Kulübü yönetim ve sporcularını tebrik etti. 35 ülkeden 600 sporcunun katıldığı Para Atletizm Şampiyonası’nda Muhsin Kaedi’nin F34 kategorisi cirit atma finalinde Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzandığını, aynı sporcunun gülle atmada 10.86’lık derecesiyle bronz madalya kazandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Millî sporcumuz Muhammet Khalvandi ise F57 kategorisi erkekler cirit atmada 45.72’lik atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. 2 altın ve 1 bronz madalya alarak ülkemizi ve Bursa’yı gururlandırdılar. Ayrıca Bursagücü’nün kendi imkânlarıyla Bursalı çocuklarla kurdukları hentbol takımı da ilk senesinde ikinci ligde şampiyon olup birinci lige çıktılar. Başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Destek ve katkılarımızla önümüzdeki sene birinci ligde de başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.