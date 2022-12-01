Tarih tekerrür mü edecek? Maradona, Mario Kompes, şimdi de Messi...

1978 Dünya Kupası'nda Mario Kempes, Arjantin Milli Takımı'nda yerini almıştı. Dünya Kupası'nın favori takımlarından Arjantin 3. maçına çıktı. Söz konusu maçta Arjantin penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına Mario Kempes geçti. Hakem düdüğünü çaldı ve Kempes topa vurdu, fakat penaltı gol ile sonuçlanmadı. Daha sonra 1978 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin oldu.

1986 Dünya Kupası'nda boy gösteren takımlardan Arjantin, 3. maçına çıktı. Oynanan karşılaşmada hakem Arjantin lehine penaltı kararı verdi ve topun başına futbolun efsane ismi Diego Maradona geçti. Arjantinli yıldız topa vurdu fakat meşin yuvarlak filelerle buluşmadı. 1986 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin oldu.

Polonya, 2022 Dünya Kupası C Grubu'nun 3'üncü haftasında Arjantin'le karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakanın 39. dakikasında Arjantin penaltı kazandı. Topun başına dünya yıldızı Lionel Messi geçti ve vuruşu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci kurtardı ve Messi büyük bir şok yaşadı.

1978 Dünya Kupası'nda Kempes, Arjantin'in 3. maçında penaltıyı kaçırdı ve şampiyon Arjantin oldu.

1986 Dünya Kupası'nda Maradona, Arjantin'in 3. maçında penaltıyı kaçırdı ve şampiyon Arjantin oldu

2022 Dünya Kupası'nda Messi, Arjantin'in 3. maçında penaltıyı kaçırdı ve sonucu tüm futbolseverler heyecanla bekliyor.