Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu

TFF 2. Lig’in 37. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı karşılaşma sonrasında 3 ayrı maddeden PFDK’ya sevk edilen Sakaryasporun cezası belli oldu. Spor Toto 1. Lig’e yükselen yeşil-siyahlılar, bu karşılaşma sonrasında 48 bin lira para cezasına çarptırıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu’nda konuk ettiği Kahramanmaraşspor maçına şampiyon unvanıyla çıkan Sakaryaspor, Burak Süleyman’ın golüyle rakibini 1-0 yenerek evinde kupa kaldırmıştı. Hınca hınç dolu olan stadyumda, yeşil-siyahlı takım saha içinde kupa ile şampiyonluk turları atarken, taraftar bu coşkuya sahaya girerek katılmıştı. Bu çerçevede de yeşil-siyahlılar, ‘Talimatlara aykırı hareket’, ‘Saha olayları’ ve ‘Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ maddeleri gereği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sakaryaspor’a bu karşılaşma sonrasında 48 Bin TL para cezası verdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sakaryaspor A.Ş.’nin, 30 Nisan tarihinde oynanan Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.’nin, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3’üncü kez gerçekleştirilmesi sebebiyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına” ifadeleri yer aldı.