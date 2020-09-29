Taraftarları ‘Sosyal Ortamda’ yıldızlarla buluşturuyor

Taraftarlara, gönülden bağlı oldukları kulüplerle ve yıldızlarla sosyal birleşim imkanı sağlayan platform, aynı zamanda taraftarı ödüllendirici projeleriyle de adından söz ettiriyor. Şirketin geçtiğimiz aylarda dünya büyükleriyle yaptığı anlaşmalar da sektörde büyük ses getirmişti.

Iqoniq, taraftarların gönül verdiği spor kulübü ve yıldızlarla daha bütünleşik, daha kişisel bir iletişim sağlamak amacıyla geliştirdiği projesi için adımlar atmaya devam ediyor. Iqoniq, bugünün dünyasında tüm içeriği tek bir platformda birleştirerek, hayranlara, yıldızlarla ve diğer taraftarlarla iki yönlü bir ilişki kurmak için benzersiz fırsatlar sunuyor. Özellikle fan tercihleri için özelleştirilmiş içeriklerin yanı sıra yerleşik oyunlar ve özel AR / VR yayın çözümlerine de sahip olacak ve hayranlara canlı maçlar için çeşitli görüntüleme seçeneklerinin yanı sıra kendi istedikleri paketleri özelleştirebilme olanağı sağlayacak. Şirket, geçtiğimiz aylarda Euroleague Basketbol, AS Monaco gibi büyüklerle de anlaşma imzalamıştı.

Kişisel Taraftar Seçimleri Ödüllendiriliyor

Iqoniq Platformu 'Kişisel' öğeyle birleştiğinde, kullanıcılarına 'daha ödüllendirici' bir hayran deneyimi vaat ederek taraftarların idollerine ayırdıkları zaman, para ve özveri için bazı ödüller almalarını sağlıyor. Platformda taraftarlara günlük alışveriş avantajlarının yanı sıra ürün ve bilet için özel teklifler ve gösterdikleri sadakat ve bağlılığa orantılı olarak, taraftarların idolleriyle ilgili özel deneyimler kazanma fırsatı sunan özel bir üyelik ve sadakat programı sunuyor.

Iqoniq’in Amacı Sosyal Birleşim

Iqoniq’in temel direği, spor ve eğlencenin sosyal değişimi birleştirmek ve teşvik etmek için eşsiz bir yeteneğe sahip olduğuna dair doğal bir inanca dayanan 'daha maksatlı' bir taraftar deneyimi sunması oluyor. Esas olarak, spor ve eğlence dünyasındaki idollerine ve hayranlarına, en yeni blockchain teknolojisini kullanarak tamamen şeffaf bir şekilde destekleme fırsatı sunan bir uygulama olarak göze çarpıyor.

CEO Kazım Atilla: ‘’Çocukluğumda geçirdiğim bir kaza sonrası rehabilitasyon sürecimde bu projeye karar vermiştim’’

Iqoniq CEO’su Kazım Atilla çocukluğunda hayati riski bulunan bir kaza geçirdikten sonraki rehabilitasyon sürecinde büyük rol oynayan spor ve eğlencenin öneminden bahsetti.Atilla:“Iqoniq’in özelliklerini daha ayrıntılı olarak sunabilmek harika. Platformun yapısı, daha kişisel, daha ödüllendirici ve daha maksatlı bir fan deneyimi yaratmak için çok net bir şekilde tasarlanmıştır ve özelliklerimiz bu vizyonu tamamen desteklemektedir. Bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Çocukluğumda geçirdiğim çok önemli bir kaza sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken kendimi spor ve eğlence dünyasındaki oyunlara vermiştim. O dönemi kolay atlatabilmemde büyük rol oynadı. Ben de uzun yıllar Iqoniq Platformu üzerine bir çok çalışma yaptım. Yeni çağda taraftarlar gönül verdikleri takımın yıldızlarıyla sadece sahada değil sosyal hayatta da bir araya gelebilecekler. Hayata geçirdiğimiz projemizle tüm bu özellikleri tek ve kullanımı kolay bir platformda birleştirerek spor ve eğlence dünyasına taraftar katılımını sağlıyoruz. Böylece bu sektörlerin olumlu değişimine ilham veriyor ve teşvik ediyoruz.’’ açıklamalarında bulundu.