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Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11’i ile çıkacak.
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Taraftarlar stat önünde renkli görüntüler oluşturdu
Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım’ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Estadio do Dragao Stadyumu’nun önünde büyük coşku yaşadı.
Spor 24.03.2022, 21:20
Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım’ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Estadio do Dragao Stadyumu’nun önünde büyük coşku yaşadı.
Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım, bu akşam Porto’da Dragao Stadı’nda Portekiz ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takım taraftarları stadyum önünde renkli görüntüler oluşturdu. Bir grup ay-yıldızlı taraftarlar, "Türkiye" sloganları atarak maç öncesi büyük coşku yaşadı.