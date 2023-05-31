Taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri içinde takımı bekliyor
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN 36. HAFTASINDA DEPLASMANDA ANKARAGÜCÜ'NÜ YENEREK BİTİME İKİ HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEN GALATASARAY'DA TARAFTARLAR, FLORYA METİN OKTAY TESİSLERİ'Nİ BAYRAM YERİNE ÇEVİRDİ.
Spor 31.05.2023, 01:32
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni bayram yerine çevirdi.
Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’ne akın eden taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Tesisin kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye giren sarı-kırmızılılar, antrenman sahalarında kutlamalara devam etti ve heyecanla takımın gelmesini beklemeye başladı.