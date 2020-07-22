Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi
BURSASPORLU TARAFTARLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KURDUĞU DEV EKRANDA MAÇ İZLEDİ.
Bursasporlu taraftarlar Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu dev ekranda maç izledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen TFF 1. Lig’in yeniden başlamasıyla Bursasporlu taraftarlar için Büyükşehir Stadyumu’nun açık otoparkına dev ekran kurdu. Binlerce kişinin geldiği alanda taraftarlar maçı ayakta ve oturarak izledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından müsabakayı izlemeye gelenlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Maç sırasında sosyal mesafe ve maske takılması yönünde uyarılar yapıldı. Girişlerde dezenfekten ve maske dağıtıldı. Taraftarların bir kısmı maçın heyecanıyla karşılaşmayı araçlarından çıkarak, açık havada izledi. Bazı taraftarların sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, çoğunluk mesafe ve maske kuralına uyduğu görüldü. Ayrıca meşaleler yakarak ve tezahürat yaparak takımlarına destek verdi.
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