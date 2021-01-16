Taraftar Hamzaoğlu’nun doğum gününü kutladı

Yeni Malatyaspor taraftarı, 51. yaş gününde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nu yalnız bırakmadı. Çaykur Rizespor ile Süper Lig’in 19. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlılarda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’na sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Futbolcuların idman öncesi yaptığı kutlama, taraftarın idman sonrası yaptığı sürprizle devam etti.

Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından yapılan sürpriz pastalı kutlama, deneyimli teknik adamı mutlu etti.