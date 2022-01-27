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Tanju Çolak: “Torrent, burayı Barcelona, M. City takımı oyuncularıyla karıştırmış”

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın içinden geçtiği süreç hakkında konuşan eski milli futbolcu Tanju Çolak, “Torrent, burayı Barcelona, Manchester City takımı oyuncularıyla karıştırmış. Biri acil onu uyarmalı. Fenerbahçe, Pereira’nın 3-5-2 düzeniyle zaten baştan kaybetmişti. Kazanılan şampiyonluklar sonrası doymuşluk sendromunun Beşiktaş takımına yansıması sonrasında da çöküş oldu” dedi.

Spor 27.01.2022, 10:33 27.01.2022, 11:05
Tanju Çolak: “Torrent, burayı Barcelona, M. City takımı oyuncularıyla karıştırmış”

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın içinden geçtiği süreç hakkında konuşan eski milli futbolcu Tanju Çolak, “Torrent, burayı Barcelona, Manchester City takımı oyuncularıyla karıştırmış. Biri acil onu uyarmalı. Fenerbahçe, Pereira’nın 3-5-2 düzeniyle zaten baştan kaybetmişti. Kazanılan şampiyonluklar sonrası doymuşluk sendromunun Beşiktaş takımına yansıması sonrasında da çöküş oldu” dedi.

Türk futbol tarihinin 335 gol ile en golcü futbolcusu, Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü’nü alan tek Türk oyuncu olan eski milli futbolcu Tanju Çolak, üç büyüklerin durumundan, Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi deneyimli isimlerin takım çalıştırmamasına ve Trabzonspor’un şampiyonluk şansına dair birçok konuda İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

“Biri acil Torrent’i uyarmalı”

Spor Toto Süper Lig’in üç büyükleri olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın özellikle bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalmasıyla alakalı Çolak, “Altyapılarda sabredersiniz ama büyük kulüplerde neyin 3 yıl beklenmesi? Fatih hocanın; ‘3 yıl sabretmemiz lazım’ dediği hangi oyuncuda yıldız özellikleri var? Sistem pas yapma üzerine kurulu. Ben yaparım, kimse bana karışamaz sistemi. Benim anladığım, demek ki Başkan Burak Elmas artık Fatih hocaya dayanamadı ki bu kararları aldı. Yerine gelen teknik adam Torrent, burayı Barcelona, Manchester City takımı oyuncularıyla karıştırmış. Biri acil onu uyarmalı. Çok pas yapan, bol gol yiyip gol atamayan takımlar üretirseniz sonuç hep hüsran olur. Kazanılan şampiyonluklar sonrası Başakşehir’deki gibi doymuşluk sendromunun Beşiktaş takımına yansıması sonrasında da çöküş oldu. Fenerbahçe, Pereira’nın 3-5-2 düzeniyle zaten baştan kaybetmişti. Bunu her konuşmamda söyledim. Anadolu kulüplerinin kaliteli yabancı oyuncu transferleri artık büyük takımları yenebiliriz düşüncesinin hakimiyeti, bu sonuçları doğurdu bence” ifadelerini kullandı.

“Oynattıkları oyun düzenleri, oyunu ve oyuncuyu geliştiremedi”

Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi Türk futbolunda büyük başarılara imza atmış teknik adamların şu an boşta olmasını ve genç antrenör sayısının artmasını da değerlendiren Tanju Çolak, “Bu hocalarımızın genel yapıları itibarıyla kendilerinden başka ve kendilerinden sonra gelecek hiçbir antrenöre el vermedikleri gibi özeleştiri kabiliyetlerini de kaybetmişler. Hep; ‘ben yaparım, ben bilirim’ derseniz yeniliklere odaklanamazsınız. Futbol bu kategorilerde sonuç oyunudur. İstatistikler yalan söylemez. Futbolun doğasında kaybederseniz koltuğunuzu da kaybedersiniz. Bu hocaların en büyük avantajları büyük kulüplerde büyük oyuncularla çalışmalarıydı. Son zamanlarda yaptıkları transferler ve oynattıkları oyun düzenleri, oyunu ve oyuncuyu geliştiremedi. Bir teknik adamın oyuna katkısı Mourinho olsanız bile yüzde 30. İşte o yüzden; ‘futbol iyi oyuncularla oynanır’ demiş, Cruyf. Sizi bir yerlere iyi oyuncular getirdi, bunu inkar edemezsiniz. Yeni hocalardan da 3-5 isim var tabii ama futbolcuları iyi olan Alanyaspor, Konyaspor, Karagümrük takımlarına kim gitse iyi sonuç alıyorlar. Bu hocadan değil, oyuncudan kaynaklı” cümlelerine yer verdi.

“Şampiyonluk Trabzonspor’a çok yakıştı”

Süper Lig’de lider konumda bulunan ve rakipleriyle puan farkını da oldukça açan Trabzonspor hakkında ise eski milli futbolcu, “Bu sene lider olmalarının en büyük etkeni Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ın çok kötü bir sezon geçirmeleri. Buna karşın gerçekten inanılmaz şanslı olmaları. Karşılarındaki büyük rakiplerinin hepsi kötü sezon geçiriyor. Hemen hemen her hafta kendilerine yarıyor. Rakipleriyle aradaki farkı açıyorlar. Trabzonspor, 40 yıl sonra tarihin en rahat şampiyonluklarından birini kazanacak. Şampiyonluğa emin adımlarla giderken, eksik bölgelerini de hızla dolduran kulüp, Visca, Puchacz, Samet Akaydın, Yusuf Erdoğan, Kouassi’yi transfer ederek sadece bu senenin değil, gelecek senenin de en büyük şampiyonluk adayı. Eksik bölgeleri çıkar çıkmaz dolduruyorlar, özellikle ön alandaki hücum hatları çok kaliteli. Şimdiden hayırlı olsun, şampiyonluk Trabzonspor’a çok yakıştı” şeklinde konuştu.

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