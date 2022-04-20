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Tanju Çolak'tan akıllara durgunluk veren Fatih Terim itirafı: Uçak düşsün diye dua ettim
Tanju Çolak'tan akıllara durgunluk veren Fatih Terim itirafı: Uçak düşsün diye dua ettim Haberler.com - Ali Gülhan - Spor 20.04.2022 00:52 - Güncelleme: 20.04.2022 07:27 Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak'ın canlı yayında yaptığı Fatih Terim itirafı büyük ses getirdi. Fatih Terim ile arasının iyi olmadığını belirten Çolak, "Fatih Terim, Haluk Ulusoy, Metin ve Oğuz'la aynı uçağa bindim. Başladım dua etmeye. Uçak düşsün de Türkiye kurtulsun diye." ifadelerini kullandı.
Spor 20.04.2022, 10:17 20.04.2022, 10:20
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak çarpıcı itirafıyla gündeme oturdu.
"DÖRDÜ ARABAYA BİNDİ, BENİ ALMADILAR"
Fatih Terim ile arasının iyi olmadığını belirten Çolak, "Antalya'daki teknik direktörler seminerine giderken, Fatih Terim, Haluk Ulusoy, Metin ve Oğuz'la uçağa bindim. Başladım dua etmeye. Uçak düşsün de Türkiye kurtulsun diye. Uçak düşmedi. Uçaktan indik. Bir araç geldi, dördü bindi beni arabaya almadılar. Ağladım. Avrupa gol kralı bana yapıyorlar bunu. Bana yapılıyorsa herkese yapılır bu." ifadelerini kullandı. (haberler.com)