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Taner Taşkın: "Yeni görevimize galibiyetle başlamamız önemliydi"

İstanbulspor maçının ardından müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Yeni görevimize galibiyetle başlamamız önemliydi. Beş haftadan beri kazanamayan bir takım vardı. Oyuncularda ister istemez bir enerji düşüklüğü, öz güven kaybı yaşıyorlardı" dedi.

Spor 23.10.2021, 16:17
Taner Taşkın: "Yeni görevimize galibiyetle başlamamız önemliydi"

İstanbulspor maçının ardından müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Yeni görevimize galibiyetle başlamamız önemliydi. Beş haftadan beri kazanamayan bir takım vardı. Oyuncularda ister istemez bir enerji düşüklüğü, öz güven kaybı yaşıyorlardı" dedi.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında evinde İstanbulspor’u 3-2’lik skorla mağlup eden Ankara Keçiörengücü’nde maç ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Taner Taşkın, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu. Yeni görevimize galibiyetle başlamamız önemliydi. Beş haftadan beri kazanamayan bir takım vardı. Oyuncularda ister istemez bir enerji düşüklüğü, öz güven kaybı yaşıyorlardı. Buradan ayrılan İlker püren hocamıza teşekkür ederim. Bize çok canlı ve diri bir takım bırakmış. Biz de istediklerimizi sahada yapabildik. Oyun formatımızda değişiklikler yaptık. İstanbulspor’a karşı oynamak zordu, kolay değildi. Bugün sahada 90 dakika boyunca isteyen, arzulayan bir takım vardı. Şükürler olsun son dakikaya kadara da olsa vaz geçmedik ve üç puanla başladık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Her hafta üstüne koyan, neticeye yansıtabilen bir Keçiörengücü izletmek için mücadele vereceğiz" diye konuştu.

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