Taner Taşkın: “Penaltıdan bulduğumuz bir golle galip geldik”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Denizlispor maçının ardından, “İkinci devre rakibe pozisyon vermedik. Penaltıdan bulduğumuz bir golle galip geldik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Denizlispor’u 1-0 yendi. Maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taşkın, zor bir maç olacağını bildiklerini belirterek, “Rakibimiz sıcak bölgede. Düşmemek için çok iyi mücadele vereceklerdi ve kendi saha ile seyirci avantajını iyi değerlendireceklerdi. Maçtan önce çok iyi analiz ettik. Denizlispor’un attığı gollerin yüzde 40’ının yan toplardan olduğunu tespit ettik. Biz de bundan dolayı yan toplara çok çalıştık. İlk devre çok dengeli geçti. İki takım da birbirini çok fazla hırpalamadı ama ikinci devre biz daha iyi top oynadık. Maçta golü biz bulduk ve galip geldik. Bugün çok iyi bir oyun bence yoktu ama sahada kaybetmek istemeyen bir Sakaryaspor oyuncusu vardı. İkinci devre rakibe pozisyon vermedik. Penaltıdan bulduğumuz bir golle galip geldik” diye konuştu.