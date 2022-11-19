Denizlispor galibiyetini değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Oyuncu grubunun isteği arzusu üst seviyedeydi. Pozisyon zenginliği olan bir maçtı. Rakibe çok pozisyon vermedik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında A. Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Her maç olduğu gibi bu maçta da zordu. Gerçekten zor bir ligde oynuyoruz. Kolay bir lig değil. Biz, istikrarlı bir oyun gösterdik şu ana kadar. Bu sene güzel işlere imza atıyoruz. Şu anda averajla üçüncü sıradayız. İşler bizim adımıza iyi gidiyor. Kalan maçlarda da puan toplarsak, üst sıralarda yer bulacağız kendimize. Oyuncu grubunun isteği arzusu üst seviyedeydi. Pozisyon zenginliği olan bir maçtı. Rakibe çok pozisyon vermedik” ifadelerini kullandı.