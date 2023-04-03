Taner Taşkın: "Mağlubiyette bütün sorumluluk bana ait"

İzmir deplasmanında Altay karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, oyuncularının maçı çevirmek için çok çaba sarf ettiğini ancak başarılı olamadıklarını belirterek mağlubiyetteki sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Altay, evinde karşılaştığı Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Açıkçası maçtan önce bu sonucu beklemiyorduk. Galip gelmemiz gereken maçlardan bir tanesiydi. Bu maçı kazanıp mesafe almak istiyorduk. Rakiplerimiz de kaybetti ve berabere kaldılar, puan kaybettiler. Biz bu maçı kazansaydık ilk 2’nin içinde olacaktık. Maçın içinde farklı senaryolar da var. Maça iyi başlayan ve pozisyonlar bulan bizdik. Ama kırmızı karttan, yapılan bireysel bir hatadan sonra hem kırmızı kart hem de penaltı bizim için çok ağır bir ceza oldu. Kalan sürede maçı çevirmek için gol de bulduk, pozisyonlar da bulduk ama maalesef bugün hakemden biraz mustaribiz. Hakem bütün takdirlerini rakibimiz adına kullandı. Bu da bizi maçın içinde biraz sinir harbine soktu. Rakibimiz de girmiş olduğu pozisyonları değerlendirdi. Biz çok risk alıp arkada üçlüye döndük. Çok pozisyon verdik, çok da pozisyon bulduk. Rakibimiz girdiği pozisyonları değerlendirdi ve galip geldiler. Geçen hafta Eyüpspor karşısında çok iyi bir galibiyet almıştık. Onun havası herhalde bizi biraz bozdu, ayaklarımız yere sağlam basmadı. Oyuncularımı özellikle uyarmıştım. Böyle önemli galibiyetlerden sonra daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Maalesef bunu başaramadık. Burada bütün sorumluluk bana ait. Oyuncularımız bu zamana kadar gerçekten çok iyi maçlar çıkarttılar ve çok ciddi bir seri kazandılar. Onlara da bir şey söyleyemiyorum; onların da zaman zaman böyle kötü maçlar çıkartma lüksleri var. Son dakikaya kadar maçı çevirmek için çaba sarf eden oyuncularıma da çok teşekkür ederim. Galip gelemediğimiz için taraftarlarımızdan da özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.