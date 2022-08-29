Taner Taşkın: "İyi ve önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, deplasmanda 3-1 kazandıkları Altay karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, iyi ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altay’ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Oyuncularımın oynamış olduğu oyundan çok memnun kaldım. Skordan ziyade 90 dakika boyunca oyun domine eden bir takım vardı. Üç haftada üç duyguyu birden yaşadık. Birer mağlubiyet, beraberlik ve galibiyetimiz var. Bugün sahada olağanüstü bir mücadele vardı. Altay da kritik bir durumdaydı. Maçın zor olacağını biliyorduk. Topun bizde kalması son derece iyiydi. İyi ve önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.