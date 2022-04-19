Taner Taşkın: “Hakemin vermiş olduğu penaltı, mağlubiyete çanak tuttu”

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Ümraniyespor maçında yaşadıkları 2-1’lik mağlubiyette hakem faktörünün etkili olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a 2-1 kaybeden Ankara Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taşkın, “Maça iyi başlayamadık, bunda hakem faktörü de ön plandaydı. Vermiş olduğu kararlarla baskı altına aldı. İlk yediğimiz korner golünde top taca çıktı gördük, korner verdi, kornerden golü yedik. Vermiş olduğu penaltı; bu kadar ucuz penaltı verilmez. Belki ilk devre oyunu düzeltebilecek bir oyun sergileyemedik ama maalesef bu hakemle oynadığım bütün maçlarda başıma hep aynı şey geliyor. Samimiyetle bir maç yönettiğine inanmıyorum. İlk devre iyi değildik, belki oyun üstünlüğü vardı ama bazen oyun üstünlüğü olsa da gol yemezsin. Hakemin vermiş olduğu penaltı da mağlubiyete çanak tutmuş oldu. İkinci devre öncesi soyunma odasında çok agresif bir konuşma geçti. Oyuncular iyi bir reaksiyon verdiler. Canlıydı, golü bulduk. 2’yi, 3’ü bulacağımız pozisyonlar bulduk. Maalesef eşitliği sağlayamadık” dedi.

“Bu takım sıkıntı yaşamayı hak etmiyor”

Ümraniyespor’un iyi bir takım olduğunu da vurgulayan Taner Taşkın, “Onların da galibiyetine gölge düşürmeyelim. Ramazan ayında oruç tutan oyuncularım çok fazlaydı. Buraya geldik, 2 gün tutmadılar. Tabi bu da enerjiyi biraz düşürmüştü. İnşallah kalan haftalarda daha iyi olacağız. Bu takım sıkıntı yaşamayı hak etmiyor. Kalan 5 haftanın 3’ünü içeride oynayacağız. 3 maçı da kazanabiliriz. Takımıma güveniyorum, kalan 5 haftada 15 puana talibiz” ifadelerine yer verdi.