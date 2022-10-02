Taner Taşkın: ”Galip geldiğimiz için mutluyuz”

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, deplasmanda 4-1 kazandıkları Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 7. Haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu’yu 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmanın zor olacağını bildiklerine vurgu yapan Taşkın, “Altınordu’nun bugün Ahmet İlhan, Safa ve Kürşad gibi önemli oyuncuları yoktu. Bu bizi rakip olarak mutlu etti ama gönül isterdi ki onlar da sahada olsun. Bizim de eksiğimiz Olawoyin’in olmamasıydı. Onun olmadığı bir ortamda 4 gol bulmamız takım olduğumuzun göstergesidir. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Ama çok iyi bir oyun ortaya koymadık. Altınordu oyundan düşünce son 20-25 dakika oyunu domine edebildik. Altınordu gibi takımlar desteklenmeli, inşallah onlar da en kısa zamanda düzlüğe çıkacaktır. Aldığımız galibiyetle lider olduk. Bunun mutluluğunu 1 hafta yaşayacağız ondan sonra sahamızdaki Boluspor maçına hazırlanacağız” dedi.