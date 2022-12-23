Taner Taşkın: "Bizim için güzel bir maceraydı"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bizim için güzel bir maceraydı. İyi bir oyunla kupaya veda ettik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Spor Toto 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu ve elendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Buraya gelmeden evvel mutlak favori Galatasaray’dı. Bizim ligde iyi gidişatımızı vardı. Oyunu çirkinleştirmeden, haddimizi bilerek, kompakt bir oyun oynamayı düşünüyorduk. Oyuncu gurubu bunu çok iyi şekilde uyguladılar. Usta ayakları devreye girdi. Biz iki net pozisyon yakaladık. Bunlardan birini değerlendirebilseydik, uzatmalara taşıyabilirdik. Hep oyunun içindeydik. Oyunu çirkinleştirmeden, haddimizi bilerek, doğru bir oyun planı vardı. Ligdeki konumumuzun tesadüf olmadığını göstermek istiyorduk. Bence de gösterdik. Galatasaray bizi burada çok güzel misafir etti, teşekkür ederiz. Onlara şampiyonluk yolunda başarılar dileriz. Eyüpspor maçına odaklanacağız. Son maçımızı oynayıp, devreye gireceğiz. Bizim için güzel bir maceraydı. İyi bir oyunla kupaya veda ettik" diye konuştu.