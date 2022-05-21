Taner Taşkın: "Biraz daha zorlayabilseydik play-off oynama ihtimalimiz vardı"

Ankaragücü mağlubiyetini değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Biz eğer biraz daha zorlayabilseydik belki bir play-off oynama ihtimalimiz vardı. Keçiörengücü’nün öncelikli olarak bu sezon çektiği çileyi bir daha çekmemesi lazım" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir hafta önce ligde kalmayı tescillemiştik. Ankaragücü de şampiyonluğunu tescillemişti. Çok amaçsız bir maç olarak görünüyordu. Biz görsel olarak iyi futbol oynayıp bu günü tamamlamak istiyorduk. Bu sezon benim ve oyuncularım adına çok zorlu geçti ama çok iyi işler ortaya çıkardık. Ligde kaldık. 4 puanla aldığımız takım 48 puanla güzel bir yerde kaldı. Güzel bir derbi oldu."

"Zirveyi zorlayan bir hale gelmek için biz de mücadele vereceğiz”

’Gelecek sezon Süper Lig’i hedefleyen bir Keçiörengücü olacak mı?’ şeklinde yöneltilen soruya Taner Taşkın, "Biz Keçiörengücü olarak genel yapıya baktığımızda, ligde kalma ve play-off’u zorlama gibi geçiyor sezon. Biz eğer biraz daha zorlayabilseydik belki bir play-off oynama ihtimalimiz vardı. Keçiörengücü’nün öncelikli olarak bu sezon çektiği çileyi bir daha çekmemesi lazım. Ligde korkulu rüyalar görmemesi lazım. Sonrasında da zirveyi zorlayan bir hale gelmek için biz de mücadele vereceğiz” cevabını verdi.