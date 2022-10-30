Taner Taşkın: "70 dakika boyunca üstünlüğümüzle geçen oyun oldu"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, 3-1 kazandıkları Tuzlaspor maçı ile ilgili “1-0 geri düştüğümüzde bocaladık ama golü bulduktan sonra özgüven geldi. Geri kalan 70 dakika üstünlüğümüzle geçen oyun oldu" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor’u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Aşkın basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen hafta evlerinde şanssız mağlubiyet aldıklarını söyleyen Taşkın, "Bütün moraller bozulmuştu. Bir sonraki maçta doğru reaksiyon verip puan almamız gerektiğini söyledim. Tuzlaspor üzerinde çok çalıştık. Oyuncu grubu maçı çok istedi. 1-0 geri düştüğümüzde bocaladık ama golü bulduktan sonra öz güven geldi. Geri kalan 70 dakika üstünlüğümüzle geçen oyun oldu. Tuzla’yı burada geçmek kolay değildi. 1 hafta önce alınan mağlubiyetin izlerini silmek istiyorlardı. Galibiyeti Keçiörengücü taraftarına armağan ediyoruz. İnşallah onlara daha büyük zaferler göstereceğiz" diye konuştu.