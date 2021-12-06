Taner Taşkın: “2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Menemenspor maçının ardından yaptığı açıklamada, " 2 haftadan beri aleyhimize verilen ağır kararlar var. Hayati maçlara çıkıyoruz. Hakemlerimizin bundan sonraki maçlarda daha doğru kararlar vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın mücadeleyi değerlendirdi.

Taner Taşkın, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, “Mutlak galibiyet parolası ile geldiğimiz Menemen’den 1 puanla dönüyoruz. 2 haftadan beri kalemizde şanssız goller görüyoruz. Bugün de yine böyle oldu. Ama reaksiyon verdik ve devreyi 2-1 önde kapatmayı becerebildik. İkinci devrede oyunu tuttuğumuz dakikalar vardı fakat iki merkez orta sahamız Ackah ve Taşkın’ın sakatlanması oyun planlarımızı bozdu diyebilirim. Biz 2-1 galipken, iyi de bir atağa çıkarken, rakip savunmacı Mazlum Demir’in topu elle kestiğinde ikinci sarı kartla oyundan atılması gerekiyordu. Fakat hakem bunu es geçti. Dördüncü hakemi de uyarmama rağmen oyuncu atılmadı. Maalesef aynı oyuncu bize penaltıdan gol attı ve maç 2-2 sonuçlandı. 2 haftadan beri aleyhimize verilen ağır kararlar var. Hayati maçlara çıkıyoruz. Hakemlerimizin bundan sonraki maçlarda daha doğru kararlar vermelerini rica ediyoruz. Biz bugün buradan 1 puanla ayrıldık. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman artıdır. Ama tabi ki 2 puan kaybettiğimiz için de üzgünüz. Oyun ritmimiz gayet iyi, mücadelemiz gayet iyi ancak kadro derinliğimizin çok iyi olduğunu söyleyemem. O yüzden devre arasına kadar toplayabildiğimiz en yüksek puanı toplamayı bekliyoruz“ dedi.