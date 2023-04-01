TamSaha’nın 221. sayısı yayında

Türkiye Futbol Federasyonu’nun TamSaha dergisinin 21. sayısı yayınlandı.

TamSaha dergisinin nisan sayısında dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları dosya ve röportajlarla ele alındı. Kasımpaşa’nın 17 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan’ın röportajı, A Milli Futbol Takımı’nın Ermenistan ve Hırvatistan’la oynadığı 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarının geniş hikayesi, Teknik Direktör Stefan Kuntz’un detaylı açıklamaları, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde de Başakşehir ve Sivasspor’un öyküleri de bu ayki sayıda yer aldı.

Ayrıca, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: "Fransa ve İngiltere’den iddialı başlangıç", "UEFA Şampiyonlar Ligi: Bayern ve Real rövanşı vermedi, Haaland rekora ortak oldu", "Benfica: Avrupa futbolunun transfer sihirbazı", "Amancio Amaro: Real Madrid’in 1960’lardaki büyücüsü", "Napoli için bu sezon o sezon", "Andoni Iraola: Bielsa ekolünün LaLiga’daki temsilcisi", "Okan Gedikali: Gençlerin gedik vermez kalecisi", "U21 Millî Takımı: Ümitli başlangıç", "Futbolda müsabaka analizine farklı bir yaklaşım: Ağ analizi" dosyaları ile TamSaha’nın 221. sayısında da futbol kültürünün değişik konuları bulunuyor.