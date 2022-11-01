TamSaha’nın 216. sayısı yayında

Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportaj ve dosyalarla ele alan TamSaha dergisinin 216. sayısı yayımlandı. Derginin Kasım ayı sayısında, Ümraniyespor’un deniyimli orta sahası Serkan Göksu’nun röportajı da yer alıyor.

Tam Saha dergisi 216. sayısı ile okurları için yayımlandı. Dünya Kupası’ndan Ballon d’Or’a Dünya ve Türkiye futbolunu kendine has tarzı ile gündeme taşıyan derginin Kasım ayı sayısında, Ümraniyespor’un deneyimli orta saha oyuncusu Serkan Göksu’nun röportajı da yer alıyor.

Türkiye Milli Takımı’nın EURO 2024 elemelerinde mücadele edeceği rakipler hakkında detaylı analizlerin yer aldığı sayıda Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un da açıklamaları yer alıyor.