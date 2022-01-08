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Tamer Tuna: “Takıma inancım tam”

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 3-1 kaybettikleri Adanaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, “Hedefimiz istikrarlı oyun, iyi futbol ve sezonu Bursaspor için iyi noktada noktalamak” dedi.

Spor 08.01.2022, 19:41
Tamer Tuna: “Takıma inancım tam”

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 3-1 kaybettikleri Adanaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, “Hedefimiz istikrarlı oyun, iyi futbol ve sezonu Bursaspor için iyi noktada noktalamak” dedi.

Bursaspor, İstanbul’da karşılaştığı Adanaspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Oyunun başlangıcı açıkçası beklediğimiz şekilde oldu. Adanaspor’un ikinci bölgede adam markajı, alan markajı ve geçiş oyunuyla, bundan önceki maçlarda da hem duran top üstünlüğünü hem de bu geçişlerle bulacağı pozisyonlarla, pozisyon üretmesi ile öne dayalı futbolu ile başladı. Topa daha çok sahip olmaz arzumuz, bizim pas oyunumuzu ikinci ve üçüncü bölgede pozisyon üretkenliğimizde açıkçası yapamadığımız bazı eksikliklerle oynanan bir ilk yarıydı. Geçen iki maçta, oyun felsefemizde bazı değişimler olmakta. Hazırlıklarımız, oyuncuları tanıma, bildiğimiz özellikler dışında takıma nasıl katkı sağlayabiliriz düşünceleriyle oynadığımız bir maçtı. Yapmamız gereken değişikliklerde 10-15 dakika şans tanıdık takımımıza fakat yaptığımız bireysel hatalar, 10 kişi kalışımız oyun stratejisini değiştirip farklı oynamamıza sebep oldu. Ona rağmen pozisyonlar bulsak da penaltı pozisyonu ile birlikte açıkçası maçın seyri de tamamen Adanaspor lehine dönmüş oldu. Burada önemli olan Bursaspor’a gelişimiz, hem hedef noktasında hem de bu seneki play-off ile aradaki puanlık farka ulaşmak için takımı nasıl geliştirebiliriz ve istikrarlı oyun, iyi futbol ve sezonu Bursaspor için iyi noktada noktalamaktı. Süper Lig hedefiyle, Bursaspor ile orada çalışma hedefimdi. Bursa’ya geliş nedenimiz de bu şehrin şampiyon oluşu, o camianın büyüklüğü, Bursa’da tekrar bunu yaşama arzusundandı. Bunları değiştireceğiz, bunu gerçekleştirecek yeteneğe de gücü de sahibiz. Büyük destek görüyoruz, bu destekler sonucu veya bundan sonraki süreçte yaşanılacaklara göre değil. Bursa’nın hep birlikte Bursaspor için mücadelesi ile olacaktır, olmalı da. Benim bu şehre inancım, takıma inancım tam” dedi.

"Oyuncularımız lig istatistiklerinin altında"

Adanaspor’a karşı farklı bir ilk 11 ile çıkıldığı sorusunu yanıtlayan Tuna, “Massimo (Bruno) ve Tim’in bir rahatsızlığı vardı, Tim’i tercih etme nedenim bugün ona uygun bir oyun olacağı içindi ve antrenman performansı iyi seviyedeydi. Bu dönemde sadece covid değil takımlarımızda da bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Massimo zaten yetenekli, takımımızın en skorer oyuncusu buna rağmen bu skor oranımız ligde oyuncularımız adına çok düşük oranda. Forvet mevkii, kanatlarımız, orta saha oyuncularımız lig istatistiklerinin kendi mevkilerinin çok altında. Yerli oyuncularımızda değişiklikler olacak. Transfer dönemiyle de aramıza katılacak oyuncular olacak. Transfer isteğimiz bu felsefenin, takım olma yönünde amaca uygun hedefler olacaktır. Bu istikrarsızlığın da sebebi bu. hala bağışıklık olan oyun disiplinini ara ara skora göre değişim göstermesi, bizim buna çok değer vermemiz, kendi anlayışımıza, oyun disiplinine maalesef bazı alışkanlıkların bu güne gelişinde açıkça sonucu doğurdu. Bir iskelet oluşturmaya çalışıyoruz. Bu iskelet oyun devamlılığı için önemli. Sonuçları kazanma adına önemli ve Süper Lig yolunda ki bu adımları doğru oynama adına da önemli” diye konuştu.

“Haftaya aramıza katılacak oyuncular olabilir”

Transferle ilgili de bilgiler veren Tamer Tuna şunları söyledi:

“Prensip olarak görüştüğümüz, belli neticeler aldığımız oyuncular oldu. Yarından sonra sonuçlanabilir, haftaya aramıza katılacak oyuncular olabilir. Ara transferde oyuncu almak zordur ama biraz da bu 3 haftalık süreci, ligdeki hedefimiz ne olacak? Açıkçası 2-3 tane şansımızı da bekletmek istiyoruz.”

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