banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı!
Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı!
Bitcoin Hacimsiz ve Sakin Seyrini Koruyor...
Bitcoin Hacimsiz ve Sakin Seyrini Koruyor...
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”

Tamer Tuna: “Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemem”

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemeyiz. Futbolcularımızın sonraki süreçte yüz yüze geldiğimizde bunun hesabını veremem. Süreci bekliyoruz. Transfer tahtasını açılırsa kadroya dahil edilecek futbolcular hazır” dedi.

Spor 04.02.2022, 16:09
Tamer Tuna: “Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemem”

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemeyiz. Futbolcularımızın sonraki süreçte yüz yüze geldiğimizde bunun hesabını veremem. Süreci bekliyoruz. Transfer tahtasını açılırsa kadroya dahil edilecek futbolcular hazır” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Timsah Park’ta basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, “Bursaspor’u neden tercih ettiğimizle alakalı ve bugüne kadar gelen süreçle ilgili konuşmak istiyorum. Yaşadığımız tüm olayları anlatmak istiyorum. Aynı zamanda yarınki Altınordu maçı ve yönetimsel, sportif anlamda yaşadıklarımızı anlatmak istedim. Şehrimizin bu olumsuz günlerdeki desteklerini de konuşmak ve sohbet etmek istedim. Bu toplantının birinci konuları bunlar Kamp sürecinde çok ciddi bir değişimle karşılaştık. İlk gün itibariyle köklü değişimler oldu. Bursaspor’a imza attığımız günden itibaren, ideallerimizle ve Bursaspor’un olması gereken yerle ilgili çalışmalar yaptık. Sözleşme şartlarını içeren ve transfer planlarını içeren bir anlaşma yaptık ve göreve başladım. Hem Bursaspor hem de kendi hedefimiz için büyük mücadele olacağını biliyordum. İmza sürecine geliş sürecine gelinceye kadar yaşadıklarımız da önemliydi. Böyle bir süreçte Bursaspor teknik direktörü olmak çok önemliydi” dedi.

“Şampiyon takımın futbolcuları gibi davranmalıyız”

Tamer Tuna, şöyle devam etti: “Takımın içinde bulunduğu tüm yapıyla ilgili, futbolcuların yaşadıkları olumsuzlukları, transfer edilmiş oyuncularla ilgili tüm bilgilere hakim olarak çalışmalara başladık. Şampiyon takımın, şampiyonluk için savaşacağını bildiğimizden dolayı bu şekilde adımlar attık. Ona göre planlar yaptık. Ancak yaşanan iletişimler Bursaspor’un olduğu konumun neden olduğunu anladık. Biz de içinde yer alınca daha iyi anladık. Biz futbolcuları sahaya odaklamak için çalıştık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Kendimizi sahaya verirken, futbolculara da şampiyon takımın futbolcuları gibi davranmalıyız dedik. Küme düşersiniz ve küllerinizden doğabilirsiniz ama stratejilerinizi, prensiplerinizi birlikte yaşamadığınız sürece olmaz. Sezona başlarken, o bütçeleri eleştirmeyip, sonuçlarını görünce eleştirmek de olmaz. Yeni yönetim olabilir, Emin Adanur’un da açıklamalarını okudum Neler olacağını bilmiyorum.”

“Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemem”

“Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemem” diyen genç teknik adam, “Bursaspor taraftarı, Türkiye’nin sayılı taraftarıdır. Bursa kenti de çok güçlü. Büyük kaynaklar yaratılabiliyor. Ve bu yüzden de ciddi borçlar oluyor. Bu sonuçlar ortaya çıkmadan bunların adımları atılmalı. Hem basının hem de taraftarın gücünü bu yönde kullanması gerekiyor. Benim anlatmaya çalıştığım transfer tahtasının açılıp açılmaması değil. 5-6 milyon TL lazım. Bunla ilgili görüşmeler de yapıldı. Planlamalar yaptık. Eyüpspor maçı öncesi, sonrası yapacağımız transferleri konuştuk. Bu isimlerin kadroya katılmasıyla da taraftarın zevk alacağı bir oyun olacak. Tahta konusunu kampta konuştuktan sonra ciddi bir destek oldu.

Şu anda burada olmam gerekiyor. Ama böyle bir dönemde Bursaspor’u yüz üstü bırakıp giden bir teknik adam olmayacağım. Çalışmadığım hiçbir günün parasını talep etmeyeceğim. Lige göre de ciddi para alıyoruz. Oyuncuların tüm borçları da kapatılacaktı. Bana böyle söylendi. Ama olmadı. Transfer tahtasına değindiğimde de şunu söyledim. 5-6 milyon TL evet büyük para ama Bursaspor’un imajına yakışmayacak rakamlar bunlar. Bunları benim söylemem bile bana yakışmıyor. Yeni yönetim gelene kadar buradayım.” İfadelerini kullandı.

“Profesyonel anlayış olmadıkça başarı zor”

“Ani istifa söylentilerini bugün kapatmak istiyorum” diyerek sözlerini sürdüren Tamer Tuna, “Transfer yapmamız gerekiyor. Bu mutlaka gerekli. Ama artık işimize odaklanmalıyız. Üstümüze düşen sorumlulukla ilgili, biz yapayalnızız. Kulüp içinde yerli ve yabancı oyuncularımızla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Yanlış pozisyonlara da düşürüldük. Tesis içinde de inanılmaz olaylar yaşayabiliyoruz. Çok basit konularda bile profesyonel anlayışın kaybolduğu bir Bursaspor var. Bursaspor’da en az eleştirilmesi gerekenler oyunculardır. Bursaspor’un bu sene olmasa da seneye Süper Lig’de olmasını amaçlıyoruz. Ki Süper Lig’e çıkacağımıza da inanıyorum. Ama bu profesyonel anlayış olmadıkça çok zor. Profesyonel olmayan bir yapının içindeyiz. Teknik direktörüm evet, ama ucuz işler yaşıyoruz maalesef. Burada olmam ve mücadele etme arzum da ondan. Biz Bursaspor’u yönetenlerin vizyonlu isimler olmasını istiyoruz. Biz çalışırız çalışmayız onu bilemiyorum ama olması gereken bu” ifadelerini kullandı.

“Bursaspor menajerlere teslim edilmiş”

“Bursaspor menajerlere teslim edilmiş” diyen Tuna, “Transfer edilen futbolcular taraftar önüne atılmış. Performansları yanlış yansıtılmış. Bu takımın istikrarından da söz edilemez. Kadro oluştururken bunları yaşıyoruz. Sportif Direktörümüz devamlı oyuncuların menajerleriyle konuşuyor ve hep sorunla karşılaşıyoruz. Benden önceki teknik adamlara da saygı duyuyorum. Hepsi emek vermiş. Ama bu sorunlar devam ediyor. Biz Antalya kampına gitti ve istifalarla karşılaştık. Biz böyle durumlarda neler yapabileceğimizi düşünebiliyoruz. Ben de çok hata yaptım ama ders çıkardım. Şu andan itibaren bu konuya da hazırız. Zor bir fikstür var önümüzde. Bize sahip çıkan camia var. Ama bizden önce bu oyunculara sahip çıkılması lazım. Biz bugün varız yarın yokuz. Ama Bursaspor her zaman olacak. Bu şartlara rağmen ulusal ve dünya basınında yer alan bir kulüp burası” şeklinde konuştu.

“Bu konu nasıl çözülemiyor anlamıyorum!”

Transfer süreci ile ilgili de konuşan Tamer Tuna, “4 oyuncu ile anlaşmıştık. Bir oyuncu gelmek istemiyor ama bir oyuncu gelmek istiyor. Biz hazırız yapacağımız transferlerden. Pazartesi günü takıma dahil olabilirler. Ama bu konu Bursa’da nasıl çözülemiyor anlamıyorum. Bu beni üzüyor. Biz her konuya hazırız. Eksik miyiz? Evet eksiğiz. Ama bunun da üstesinden gelebiliriz. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Bursaspor taraftarının gücünü çok iyi biliyorum. Yanımızda göreceğimize inanıyorum. O ruhu hissedeceğimizi düşünüyorum. Futbolcuları da 90 dakika destekleyeceklerini biliyorum. Oyuncularımızın yüzde 100’ü ile sahada olacaklarına inanın. Biz burada yokken bu durum söz konusu değildi. Güzel bir takımımız var. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sonuna kadar bu oyuncuların arkasında durun. Neler yaşadıklarını bilmiyorsunuz. En masum o futbolcular olduğunu bilin isterim” sözlerini sarfetti.

“Bursaspor’un bir futbolcuya 900 bin Euro verme hakkı yok”

Tamer Tuna şöyle devam etti: “Emin Adanur istifa etti ve ayrıldılar. Bazı planlarımız vardı. Ama konuştuğumuz şeyler o şartlar altında gelişmedi. Giden oyuncular oldu vs. Oyuncularla da anlaşıyoruz. İki değerli oyuncuyla da anlaştık. O isimler de gitti bu durumda. Biz bütün sezonun planlamasını konuştuk. Kişisel yalanlarda değilim. Mesele Bursaspor. Sahip çıkılmaya çalışılıyor. Divan Kurulumuz da her zaman yanımızda. ‘Yalanlarını anladık’ dediğimizde yalancılıkla da suçlamak istemedik. Takımı yüz üstü bırakmamak önemli. Ben gitmem bu şekilde. Gelecekteki alacaklarımı da almam. Ben bu şehir terk ettiğimde o futbolcularla başka yerde karşılaştığımda yüzleşemem. Bugün Emin Adanur’un açıklamasını da öyle anladım. Yüzleşme durumunda dolayı” “Bursaspor’un bir oyuncuya 900 bin Euro verme hakkı yok” diyen Tamer Tuna ayrıca, “Bir oyuncuya 500 bin Euro da veremez. Bu sorumluluklar çok önemli. Bursaspor’a zarar verecek transfer yaptırmam. Burada olduğum sürece bu olmayacak. Şu anda yaparsak da olmayacak. Böyle bir camiada bunları konuşuyor olmak bile üzücü. Bugün bir milat olmalı. Çıkış süreci için bir adım olarak düşünmenizi istiyorum.” İfadelerini kullandı.

“Geldikten sonra da şartlar değişti”

Sözleşmesiyle ilgili de konuşan Tamer Tuna, “2,5 yıl net sözleşme ile ben Bursaspor’la anlaştık. Maliyeti de 10’larca milyon TL. Ben bu takımı 1,5 yıl içinde Süper Lig’e çıkartamazsam, sonraki yıl feshi hakkı tanıdım kulübe. Sözleşmemi yok sayabilirsiniz diye bu detayı kendim koydurttum. Yine yönetim bilmiyordu. Sezon bu yılın sonunda dahi feshi hakkı tanıdım. Geldikten sonra dahi şartlar değişti. Bursaspor’a ve yönetime olan güvenimden dolayı bunlar farklı gelişti. Başarılı olacağımı düşünerek, her şeyi yok saydım. Bu takımda bir iskelet var. Transfer tahtası olsa da olmasa da, milli takım sürecine kadar bekliyorum. Alacaklarımı Mayıs’a kadar erteleyip devam edebilirim. Çünkü yeni yönetimin önce oyuncuların ödemelerini yapması en büyük arzum. Önümüzü görmemiz lazım. Gelen yönetimin de bizle çalışıp çalışmaması önemli. Ama ben tüm sorumlulukları almaya hazırım” şeklinde konuştu.

“Batuhan Kör ve Kerem Şen bizde oynayacaktı”

Trabzonspor’a transfer olan Batuhan Kör ve Kerem Şen’le ilgili de konuşan Tuna, “Batuhan Kör ve Kerem Şen, bizle Antalya’da antrenmana da çıktı. Onlar Bursaspor’da oynamak istiyorlardı. Onlara da çok yükleniyorlardı. Gerek yoktu bence. Ama bir baktık kontratları 1,5 milyon TL’den sözleşme yapılmış. Onlara da ben karışamam sonuçta. Çocukların menajerleri bu paraları istiyor. En suçsuz oyuncularken, kampın 2. günü dahil olup 3. günü ayrılmak zorunda kaldılar. Olay, transfer tahtasına bağladı. Doğru değildi bu. Biz oyuncuları oynatacaktık, sezon sonunda Trabzonspor’a gönderecektik. Ben o menajerlerin ismini bilmiyorum. Menajerler de beni sevmez.”

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11