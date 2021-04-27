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Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Bakanlar Kurulu'nun ülke genelinde aldığı 17 günlük tam kapanma kararı sonrası tüm dikkatler "Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?" sorusuna yöneldi. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF'ye yakın kaynaklar, maçların asgari kadro ile oynanacağını belirtti.
Spor 27.04.2021, 10:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği yeni dönemin ardından gözler Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig maçlarına çevrildi.
MAÇLAR ASGARİ KADRO İLE OYNANACAK
Tam kapanma süreciyle ilgili konuşan TFF'ye yakın kaynaklar, maçların asgari kadro ile oynanacağını belirtti. İstisnai durum içinde değerlendirilecek maçlarda minimum sayıda görevlinin olması ise TFF'den özel olarak istenecek. Takımların konaklayacağı oteller ise kapanmadan muaf tutulacak.