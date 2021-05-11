banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!

Talisca bombası patladı; iki yıllık sözleşme

Çin'de Guangzhou kulübünden ayrılma kararı alan Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'ya 2 senelik sürpriz bir transfer teklifi yapıldı.

Spor 11.05.2021, 11:43
Talisca bombası patladı; iki yıllık sözleşme

Porto'dan Marega'yı kadrosuna katan Al Hilal, şimdi de Brezilyalı yıldız Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

FutbolArena'nın haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Talisca'ya 2 yıllık sözleşme önerdi.

Ancak Talisca'nın yüksek maaş talebi nedeniyle transfer görüşmelerinin oldukça uzayacağı ön görülüyor.

Daha önce Flamengo'nun kadrosuna katmak istediği Talisca, Brezilya ekibinden yıllık 6 milyon Euro talep edince görüşmeler durdu.

Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Al Hilal kulübü Talisca'ya 2 yıllık bir sözleşme sundu. Talisca ise henüz bu teklife yanıt vermedi.

Yorumlar (0)
18°
açık