Son Dakika
Talisca bombası patladı; iki yıllık sözleşme
Çin'de Guangzhou kulübünden ayrılma kararı alan Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'ya 2 senelik sürpriz bir transfer teklifi yapıldı.
Spor 11.05.2021, 11:43
Porto'dan Marega'yı kadrosuna katan Al Hilal, şimdi de Brezilyalı yıldız Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
FutbolArena'nın haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Talisca'ya 2 yıllık sözleşme önerdi.
Ancak Talisca'nın yüksek maaş talebi nedeniyle transfer görüşmelerinin oldukça uzayacağı ön görülüyor.
Daha önce Flamengo'nun kadrosuna katmak istediği Talisca, Brezilya ekibinden yıllık 6 milyon Euro talep edince görüşmeler durdu.
Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Al Hilal kulübü Talisca'ya 2 yıllık bir sözleşme sundu. Talisca ise henüz bu teklife yanıt vermedi.