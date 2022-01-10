Talat Papatya: “Ligi arzuladığımız noktada bitireceğimizden şüphem yok”

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, ligin kalan haftalarından daha zorlu maçlara çıkacaklarını belirterek, inanç, azim ve desteğin devamıyla ligi arzuladıkları yerde bitireceklerinden şüphelerinin olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek 5 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı. Maçın ardından Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, yazılı bir açıklama yaptı.

Talat Papatya, Antalyaspor karşısında oynanan oyunu uzun zamandır sergilediklerini belirterek, “Oyuncu, hoca, yönetim, taraftar aynıydı fakat; takımdaki inanmışlık ve futbolculara maçın sonuna kadar verilen destek fark oluşturdu. Tüm dinamiklerimizle tek vücut olunca çıkacak sonucu sahada gördük. Taraflı tarafsız herkesin keyif aldığı bir oyun izlettiren oyuncu ve teknik ekibe, tribünlerde müthiş destek olan taraftarımıza teşekkür ederiz.

Ancak bu maç bitti ve çok daha önemli ve zor maçlar bizi bekliyor. Ayrıca salgın tehlikesiyle tüm dengelerin değişebileceği bir lig maratonundayız. Önümüzdeki haftalarda birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak.

Son olarak; camianın bu inanç, azim ve desteğinin devamı, transferi biten ve transfer süreci devam eden oyuncuların da takıma katılmalarıyla ligi arzuladığımız noktada bitireceğimizden hiç şüphem yoktur” dedi.