Tahsin Tam: “Bu ligde mücadele etmenin zorluğunu biliyoruz”

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, düzenlediği basın toplantısında, “Türk futboluna çok değer katacak genç oyunculara sahibiz. Kolay bir mücadele olmayacağını, bu ligde mücadele etmenin zorluğunu biliyoruz. Onlara da cevap verecek çözümleri mutlaka üretmek zorundayız” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, basın toplantısı düzenledi. Tam, Afyonspor maçını değerlendirerek, "Çok iyi oynadığımız bir maçtı. Bu kadar başarılı olacağımızı biliyorduk. 75. dakikaya kadar oyunda gayet iyi bir performans ortaya koyduk. Dakikalar ilerledikçe rakibin seyircisini de kullanarak kendi saha avantajını kullandı. Kulübeleri ve saha içindeki oyuncuları agresifleşmeye sebep oldular. Tabii genç bir takıma sahip olduğumuzu biliyorlar ve bilinçli yaptıkları bir hareketti oyuncularımızı strese sokmak için. 16-17 yaşında olan kardeşlerimiz ile sahadaydık ondan dolayı da bizi etkilemede biraz başarılı olduklarını düşünüyorum. Gelişimin sadece teknik, taktik, fiziksel olarak futbolda yeterli olmuyor. Oyuncularımızın içlerindeki cesareti özgüveni ortaya çıkarmakla mükellefiz şu anda. Bu konuda da mesafe kat edeceğiz ondan eminim. Hem takımımıza hem de Türk futboluna çok değer katacak genç oyunculara kesinlikle sahibiz. Kolay bir mücadele olmayacağını, bu ligde mücadele etmenin zorluğunu biliyoruz. Onlara da cevap verecek çözümleri mutlaka üretmek zorundayız" dedi.

“Takımımızı play-off mücadelesinde tutacağız” diyen 53 yaşındaki teknik direktör şöyle devam etti; “Maçın içinde ön tarafta istediğimiz üretkenliği yakalayamadık. Aslında orada doğru pas istasyonlarını bulup hareket edebilseydik daha farklı fırsatlar ortaya çıkabilirdi. Maçın hakkı beraberlik diye düşünüyorum. Maçı kazanacağımız birkaç fırsatı yakaladık. Çok fazla pozisyon üretmesek de onları golle sonuçlandırabilseydik maçın akışında çok farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Kurtuluş Savaşı’nda taş mektepten giden çocuklarımız gibi bunlarda daha 16, 17 yaşlarındalar. Çok özel yeteneklere sahipler. Tabi birdenbire olağanüstü bir şeyler beklemek yanlış olur. Ben gerçekçi bir insanım. Takımımızı play-off mücadelesinde tutacağız. Devre arasında şehrimizin gerekeni yapacağına inanıyoruz. O zaman çok daha farklı bir takım ortaya çıkarabiliriz. Hasan, şu an iyi geçen yılki bir müsabakada da benzer sakatlık yaşamış bu ikincisi oldu çok fazla etkileyecek ve sakatlık değil. Tabi o da bizim için biz dezavantaj oldu oyundan çıkarmak zorunda kalmamız, tam kilit dakikalardı maçta. Hasan soğukkanlılığıyla kalitesiyle topu takımımızda kalmasını sağlayabilecek bir oyuncuydu. Onunla kazanacağımız maçlar da olacak. Biz o yüzden hepsini en iyi şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz. Süper lig’de bile var sistemin olduğu bir yerde neler yaşandığını görüyoruz. Maçtan sonra da, dün de takımla toplantı yaptığımda kendilerine söylediğim şey; “Olacak, kendimize inanacağız ki hiçbirimiz yere doğru bakmayacağız yani böyle negatif durmayacağız kendimize güveneceğiz.”

“Muhteşem taraftarımıza yakışır performans için taraftarımızı tribünlerde bekliyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Tam, “Maçın başından sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Taraftarımızın performansını hatırladığımda şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. Bizim o muhteşem taraftarımıza yaraşır bir performans vermek zorundayız. Biz onları coşturacağız ki onlar da bizi yukarıya taşısın. Biz bir takım olarak ayağa kalkmak istiyoruz. O mücadeleyi verecek karaktere sahip oyuncularımız. Disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Çalışacağız, gelişeceğiz ve sürekli gözlem yapacağız. Kendimizi de eleştireceğiz yeri geldiğinde. Furkan, hazır değil maalesef ama bizim takımımız için önemli bir oyuncu. Gerek karakter olarak, gerekse de sahada sergilediği performans olarak da çok önemli bir oyuncu. Onun hem liderliği hem abiliği mutlaka takımımıza artı değer katacaktır. Biz önümüzdeki yaklaşık 8 günde 3 maç oynayacağız. Tabi bu periyotta kullanmak riskli olabilir onu" ifadelerini kullandı.