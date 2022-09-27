Tahsin Tam: "Biz yenilmedik. Yenilenler sessiz kalanlar"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili olarak, “Biz yenilmedik. Yenilenler sessiz kalanlar, hakem triosu ve bizi yalnız bırakanlar oldu. Bursaspor bu şehrin en büyük markası. Herkesin Bursaspor’a yüzünü dönmesi gerekiyor” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Türkiye Kupası 2. Tur’da yarın karşılaşacakları Boyabat 1868 maçı hazırlıklarında yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak Diyarbakır’da oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçıyla ilgili konuşan Tam, “Mücadelede gerçekten ilginç şeyler yaşandı. Hakem triosu maçın stresini kaldıramadı. 2 kırmızı kart 1 penaltı es geçildi. Oradan puanlar alsaydık neler yaşardık tahmin edemiyoruz. Herkesi zan altında bırakamayız. Kötü bir geceydi ama aynı zamanda çok iyi bir tecrübeye sahip olduk. Gençlerimizin hepsi pazar akşamı adam oldular. Çok güzel durdular. Bundan sonraki deplasman baskıları çok daha yönetilebilir hale geldi. Gerçekten Bursaspor için çok güzel mücadele koydular. Biz yenilmedik. Yenilenler sessiz kalanlar, hakem triosu ve bizi yalnız bırakanlar oldu. Bursaspor bu şehrin en büyük markası. Herkesin Bursaspor’a yüzünü dönmesi gerekiyor” dedi.

Tahsin Tam devre arasını işaret etti

“Berat’a kasti bir hareket var, kırmızı kart ve penaltı” diyen 53 yaşındaki teknik adam, “Dalaklarına, böbreklerine vahşice bir hareket yapıldı. Nasıl psikolojiye getirdiler anlamakta zorlanıyoruz. Görüntü kaydına girmeyen şeyler vardı. Maalesef maçı izleyemediniz, kimse izleyemedi” dedi. 5 maçta 6 puan toplayan yeşil-beyazlı takımın son durumu ile ilgili bilgi de veren Tam, şunları söyledi: “Aslında tahmin ettiğim rakam bunun 1-2 puan üzerindeydi. Çok genç olduğumuz için bazı deplasmanlarda sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. Bizim Sivas Belediyespor maçında aldığımız galibiyetten sonra futbol dışı bir maça denk gelmemiz şanssızlık oldu. Daha farklı bir maça gelseydik. Daha iyi olurdu. Oyuncularımın artan performansı beni ümitlendiriyor ve onlara inanıyorum. Devre arasında tahminim 24-27 puan aralığında kapatırız. Devre arasında gerekli hamlelerin de ortaya çıkacağını düşünüyorum.”