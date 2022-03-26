banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Yargıdan iç ısıtan karar
Yargıdan iç ısıtan karar
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Anonymous’dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj
Anonymous’dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj

Tahkim Kurulu’ndan 10 hakemin lehine karar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig kadrosundan çıkarıldığı açıklanan 10 hakemin itirazının kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu hakemlerin göreve geri dönmesi bekleniyor.

Spor 26.03.2022, 21:11
Tahkim Kurulu’ndan 10 hakemin lehine karar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig kadrosundan çıkarıldığı açıklanan 10 hakemin itirazının kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu hakemlerin göreve geri dönmesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Açıklanan kararlarda geçtiğimiz günlerde Süper Lig’de maç yönetmeyeceği açıklanan 10 Süper Lig hakeminin kurula yaptığı itirazın kabul edildiği belirtildi. 10 hakemin göreve geri dönmesi bekleniyor. TFF resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

"1. E.2022/138 - K.2022/150

Hakem Abdulkadir Bitigen’in Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu’nun kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Abdulkadir Bitigen, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Abdulkadir Bitigen’in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

2. E.2022/139 - K.2022/151

Gözlemci Ali Uluyol’un Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Gözlemci Ali Uluyol’un Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gözlemci Ali Uluyol’un itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

3. E. 2022/40 - K. 2022/152

Hakem Ali Palabıyık’ın Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Ali Palabıyık, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Ali Palabıyık’ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

4. E. 2022/41 - K.2022/153

Hakem Alper Ulusoy’un Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Alper Ulusoy, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Alper Ulusoy’un itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

5. E. 2022/142 - K. 2022/154

Hakem Bahattin Şimşek’in Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Bahattin Şimşek, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Bahattin Şimşek’in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

6. E. 2022/143 - K. 2022/155

Hakem Burak Şeker’in Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Burak Şeker, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Burak Şeker’in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

7. E. 2022/144 - K. 2022/156

Hakem Caner Ak’ın Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Caner Ak, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Caner Ak’ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile

8. E. 2022/145 - K. 2022/157

Hakem Cüneyt Çakır’ın Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Cüneyt Çakır, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Cüneyt Çakır’ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

9. E. 2022/146- K. 2022/158

Hakem Fırat Aydınus’un Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Fırat Aydınus, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Fırat Aydınus’un itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

10. E. 2022/147 - K. 2022/159

Hakem Hüseyin Göçek’in Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Hüseyin Göçek, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Hüseyin Göçek’in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

11. E. 2022/148 - K. 2022/160

Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem İbrahim Hakan Ceylan, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

12. E. 2022/149 - K. 2022/161

Hakem Koray Gençerler’in Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Koray Gençerler’in vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Koray Gençerler’in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

13. E. 2022/150 - K. 2022/162

Hakem Kutluhan Bilgiç’in Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Kutluhan Bilgiç’in vekilleri, Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Kutluhan Bilgiç’in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

14. E. 2022/151 - K. 2022/163

Hakem Mert Güzenge’nin Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Mert Güzenge, vekilleri, Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Mert Güzenge’nin itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

15. E. 2022/152 - K. 2022/164

Hakem Murat Erdoğan’ın Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Murat Erdoğan, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Murat Erdoğan’ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

16. E. 2022/153 - K. 2022/165

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

17. E. 2022/154 - K. 2022/166

Hakem Ramazan Keleş’in Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Ramazan Keleş, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Ramazan Keleş’in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

18. E. 2022/155 - K. 2022/167

Hakem Serkan Tokat’ın Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Serkan Tokat’ın vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay ve Av. Ebrar Bilgiç’in, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hakem Serkan Tokat’ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

19. E. 2022/156 - K. 2022/168

Gözlemci Süleyman Abay’ın Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Gözlemci Süleyman Abay ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gözlemci Süleyman Abay’ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

20. E. 2022/157 - K. 2022/169

Gözlemci Taner Gizlenci’nin Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Gözlemci Taner Gizlenci, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gözlemci Taner Gizlenci’nin itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

21. E. 2022/158 - K. 2022/170

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tugay Kaan Numanoğlu’nun itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu’nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19