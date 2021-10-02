Taha Akgül yarı finalde

Norveç’in başkenti Oslo’da bugün başlayan Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül tüm rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, yarı finale adını yazdırdı. Ankara ASKİ güreşçisi Akgül, ilk turu seribaşı olduğu için bay geçti. İkinci turda Avrupa ikincisi Polonyalı Robert Baran’ı (5-0) yendi. Çeyrek finalde de Rus rakibi Zelimkhan Khizirev’i (5-0) yenerek yarı finale yükseldi. Şampiyon güreşçi yarı finalde akşam seansında Tokyo Olimpiyat üçüncüsü İranlı Amir Hüseyin Abbas Zare ile karşılaşacak.

Fazlı Eryılmaz çeyrek finalde ABD’liye yenildi

74 kiloda Fazlı Eryılmaz ilk turda Sri Lankalı rakibi Madhusanka Wijesoriya’yı (10-0) sayı tuşuyla 2. turda Ukraynalı Zelimkhan Tohuzov’u da (7-1) yendi. Çeyrek finalde Dünya şampiyonu Tokyo’da Olimpiyat üçüncüsü Amerikalı rakibi Kyle DAKE’ye yenildi. Amerikalı Dake yarı finalde Belarus Azamat Nuryaku’yu yenerse milli güreşçi repesajda Moldovalı Vasile DIACON ile karşılaşacak. 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ilk turda Kenyalı Kennet Koech’ı (11-0) sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Rus Abbashacı Magomedov’a yenildi. Rus Magomedov yarı finalde Japon Hesagawa’yı yenerse milli güreşçi repesajda Moğol Tumenbileg ile karşılaşacak. 86 kiloda Osman Göçen ilk turda Gürcü asıllı İspanyol Teimuraz Naskadia Friev’e (10-5) mağlup oldu. İspanyol Friev de Rus rakibi Naifonov’a yenilince elendi.