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Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD’li Nicolas Edward Gwiazdowski’yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD’li Nicolas Edward Gwiazdowski’yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Spor 03.10.2021, 21:36
Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD’li Nicolas Edward Gwiazdowski’yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD’li Nicolas Edward Gwiazdowski’yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

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