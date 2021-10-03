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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Türkiye’den kabloyla elektrik çekebilsek hem çevreyi kirletmemiş oluruz hem de maliyeti düşürürüz”
Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD’li Nicolas Edward Gwiazdowski’yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD’li Nicolas Edward Gwiazdowski’yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Spor 03.10.2021, 21:36
Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD’li Nicolas Edward Gwiazdowski’yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu.