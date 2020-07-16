Taekwondo’ya şehit ateşi düştü
VAN GEVAŞ’TA KEŞİF UÇUŞU YAPTIĞI SIRADA ARTOS DAĞI'NA ÇARPAN UÇAKTA 7 EMNİYET MENSUBU ŞEHİT OLURKEN, ŞEHİTLERDEN BİRİNİN AVRUPA ŞAMPİYONU TAEKWONDOVU KOMİSER YARDIMCISI SEMİH GÜZELAY OLDUĞU BELİRLENDİ.
Van Gevaş’ta keşif uçuşu yaptığı sırada Artos Dağı’na çarpan uçakta 7 emniyet mensubu şehit olurken, şehitlerden birinin Avrupa Şampiyonu taekwondovu Komiser Yardımcısı Semih Güzelay olduğu belirlendi.
Van Gevaş’ta keşif uçuşu yapan uçağın Artos Dağı’na çarpması sonucu 7 emniyet personelinin şehit olması tüm Türkiye’de yürekleri dağladı. Şehit olan emniyet mensupları arasındaki bir ismin Avrupa Şampiyonu taekwondocu olduğu ortaya çıktı. Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, 10 yaşında 2003 yılında taekwondoya başlayıp 2014 yılına kadar da aktif spor yapan bir isimdi. 2007 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Güzelay, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da kamp liderliği yapmıştı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Semih Güzelay için bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Şahin, "Van’da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadeleye etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı. Şimdi, o dalgalandırdığı Ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak. Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.
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