Taekwondo ve Para Taekwondo Grand Prix final müsabakaları Riyad’da yapılacak

Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Taekwondo ve Para Taekwondo Grand Prix final müsabakalarına Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ev sahipliği yapacak.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda para taekwondo müsabakaları 8 Aralık, taekwondo müsabakaları ise 9-10 tarihlerinde yapılacak. Olimpik ve paralimpik puan durumuna göre sporcuların davet ile mücadele edebildiği grand prix finalinde Türkiye’yi taekwondoda 8, para taekwondoda da 9 sporcu temsil edecek.

Turnuvada yer alacak Türk sporcular şöyle:

Taekwondo

Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo)

Erkekler: Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Para Taekwondo (K44)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)