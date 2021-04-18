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Szalai’den skora katkı

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, bu sezon ikinci golünü Medipol Başakşehir karşısında kaydetti.

Spor 18.04.2021, 21:04
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Szalai’den skora katkı

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, bu sezon ikinci golünü Medipol Başakşehir karşısında kaydetti.

Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai attığı golle skora katkı yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, daha önce Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor maçında fileleri havandırırken, Medipol Başakşehir maçının 40. dakikasında ağları sarsarak ligde 2. golünü attı.
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