Szalai transferi KKTC’de tartışma çıkardı
Fenerbahçe’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol’den Attila Szalai’yi transfer etmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tartışmalara neden oldu.
Fenerbahçe’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol’den Attila Szalai’yi transfer etmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tartışmalara neden oldu.
Fenerbahçe’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol takımında forma giyen Macar savunma oyuncusu Attila Szala’yi transfer etmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tartışmalara neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya üzerinde tartıştı.
Ferdi Sabit Soyer, Fenerbahçe’nin transferi ile ilgili, "Fenerbahçe, Apollon’un Macar oyuncusu Attila için anlaşmış, transfer edecek. Güney’den ilaç alınımına itiraz eden büyük Fenerli, iki devletçi, federasyon karşıtı Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu buna ne der. Hadi bir kükre bakalım. Yaşamın gerçeği bunları böyle ofsaytta bırakır" paylaşım yaptı.Ertuğruloğlu da Soyer’in paylaşımına, "İnanmadığınız devletin milletvekili, bakanı, başbakanı oldunuz. İnanmadığınız milletvekili andını okudunuz, devleti ve egemenliği savunacağınıza namus ve şeref sözü vererek ant içtiniz. Niye?" diye cevap verdi.
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