Szalai: Son maça kadar devam!

Son maça kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Szalai, "Bugün maç oynayan iki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Ben ligin hala ortada olduğunu düşünüyorum. Son maça kadar inanmaya ve savaşmaya devam edeceğiz."

"Çok kaliteli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle orta sahada çok kaliteli isimlerimiz var. Kimin oynadığı hiçbir zaman fark etmez. Biz takımın menfaatlerini düşünmek zorundayız. Bu takımdaki herkesin de ilk 11 oynama kapasitesi var açıkçası. Şimdi bizim yapmamız gereken inanmaya ve savaşmaya devam etmek."

''TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM''

Son maça kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Szalai, "İki taraf için de zor bir maçtı. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü son dakikaya kadar bir savaş, mücadele verdik. Maalesef bugün 1 puanla yetindik. Son dakikaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Taraftarların destekleriyle ilgili de konuşan savunma oyuncusu, "Gerçekten bu konuda mutlu hissediyorum. Takım arkadaşlarım adına da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Taraftarlarımız desteklerini her zaman gösteriyor. Biz de bunu her zaman hissediyoruz. Onları mutlu etmek için, şampiyonluğu elde etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Jose Sosa ise, "Çok mücadeleci, savaşçı bir maç oldu. İki takım da üst düzey mücadelesini gösterdi. İki taraf da topa sahip olmaya çalıştı ama bir tarafın oyunu domine ettiğini söyleyemeyeceğim. Buraya kazanmak için gelmiştik ama maalesef beraberlikle ayrılıyoruz." dedi.