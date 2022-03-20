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Szalai sakatlandı
Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak yerini Filip Novak’a bıraktı.
Spor 20.03.2022, 20:32
Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak yerini Filip Novak’a bıraktı.
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinin 59. dakikasında sarı-lacivertlilerin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Szalai, 61. dakikada yerini Filip Novak’a bıraktı.